Tercer pago PASE-U: IFARHU beneficia a más 100 mil estudiantes con la entrega de cheques

IFARHU beneficia a estudiantes de Soná y la comarca Guna Yala con el pago del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la segunda semana del tercer pago del programa PASE-U, correspondiente al año 2025, beneficiando a 118,127 estudiantes en las provincias de Colón y Veraguas, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.