Tercer pago PASE-U: IFARHU beneficia a más 100 mil estudiantes con la entrega de cheques

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la segunda semana del tercer pago del programa PASE-U, correspondiente al año 2025, beneficiando a 118,127 estudiantes en las provincias de Colón y Veraguas, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.
La institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago correspondientes para retirar el beneficio, siguiendo las indicaciones establecidas y manteniéndose informados a través de los canales oficiales del IFARHU.
Pagos del PASE-U para el mes de febrero
- Soná, Veraguas: viernes 6 de febrero
- Provincia de Colón: del 6 al 13 de febrero
- Ailigandí y Narganá en la comarca Guna Yala: viernes 6 de febrero
- Provincia de Panamá Oeste: desde el lunes 9 de febrero