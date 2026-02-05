Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 10:07

Tercer pago PASE-U: IFARHU beneficia a más 100 mil estudiantes con la entrega de cheques

La IFARHU exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago del PASE-U a nivel nacional.

IFARHU beneficia a estudiantes de Soná y la comarca Guna Yala con el pago del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la segunda semana del tercer pago del programa PASE-U, correspondiente al año 2025, beneficiando a 118,127 estudiantes en las provincias de Colón y Veraguas, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.

La institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago correspondientes para retirar el beneficio, siguiendo las indicaciones establecidas y manteniéndose informados a través de los canales oficiales del IFARHU.

Pagos del PASE-U para el mes de febrero

  • Soná, Veraguas: viernes 6 de febrero
  • Provincia de Colón: del 6 al 13 de febrero
  • Ailigandí y Narganá en la comarca Guna Yala: viernes 6 de febrero
  • Provincia de Panamá Oeste: desde el lunes 9 de febrero
