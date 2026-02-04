IFARHU suspende temporalmente pagos del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó la suspensión temporal del pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Guna Yala, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en el Caribe panameño.

La institución explicó que la medida responde al aviso de vigilancia emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que alertó sobre la presencia de fuertes vientos y oleajes significativos en la región.

IFARHU suspende temporalmente pago del PASE-U en Guna Yala

El IFARHU indicó que la suspensión se adopta como una acción preventiva para salvaguardar la seguridad tanto de los beneficiarios como del personal encargado de la entrega del beneficio económico.

La entidad detalló que el proceso de pago será reprogramado una vez mejoren las condiciones del clima y se garantice la movilidad segura hacia los puntos de entrega.

Exhortan a mantenerse informados

El IFARHU exhortó a los acudientes y estudiantes beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se anunciarán las nuevas fechas para la entrega del apoyo económico.

El programa PASE-U beneficia a miles de estudiantes en todo el país y forma parte de las iniciativas destinadas a promover la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil.