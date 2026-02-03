Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 09:42

Tercer pago del PASE-U: conoce los lugares donde se realizará el miércoles 4 de febrero

IFARHU anunció pagos del PASE-U este 4 de febrero en corregimientos de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el miércoles 4 de febrero de 2026 se realizarán pagos del PASE-U en distintos puntos del país, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en Colón y Veraguas.

El miércoles 4 de febrero se hará el pago del PASE-U.

Puntos de pago en Colón y Veraguas

En la provincia de Colón, los pagos se efectuarán para los beneficiarios de los corregimientos de Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón. Las autoridades recomiendan a los acudientes asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar el proceso.

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas, los desembolsos se realizarán en el distrito de Santiago y en los corregimientos de Cañazas, Santa Fe y Soná, como parte del calendario establecido por el Ifarhu.

Pagos en la comarca Guna Yala

En la comarca Guna Yala, el PASE-U será entregado a los beneficiarios de los corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Narganá, siguiendo el horario de atención DE 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El IFARHU reiteró el llamado a respetar las filas, verificar previamente el centro asignado y cumplir con las medidas de orden durante la jornada de pagos.

