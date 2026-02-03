ATTT permitirá denunciar uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad

Los ciudadanos podrán denunciar el uso indebido de estacionamientos destinados a personas con discapacidad a través de la aplicación Panamá Conecta, como parte de un convenio firmado entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

También te puede interesar: Carnavales 2026: este es el día libre oficial para trabajadores públicos y privados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018726235468070921?s=20&partner=&hide_thread=false Los ciudadanos podrán denunciar a través de la aplicación Panamá Conecta el uso indebido de los estacionamientos para personas con discapacidad.



Esto se da tras un convenio entre @ATTTPanama, @aigesinnovacion y @SenadisPma.



La denuncia debe estar acompañada de fotos o videos… pic.twitter.com/bXMkmZjKqY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

Cómo presentar la denuncia sobre mal uso de estacionamientos

La denuncia deberá estar acompañada de fotografías o videos que evidencien al vehículo ocupando el espacio reservado y que, además, muestren que no cuenta con el permiso visible expedido por SENADIS para hacer uso del estacionamiento.

Las autoridades indicaron que el uso de la plataforma digital busca agilizar los reportes ciudadanos y reforzar el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad.

Multa y destino de los fondos

Esta infracción conlleva una multa de B/.300.00. Del total recaudado, el 50% se destina a la ATTT y el otro 50% al SENADIS.

A su vez, SENADIS asigna un porcentaje de estos fondos al Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, para la confección de prótesis y órtesis, contribuyendo así a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad en el país.