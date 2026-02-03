Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 13:39

ATTT permitirá denunciar uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad

La app Panamá Conecta habilita denuncias por mal uso de estacionamientos especiales, tras convenio entre ATTT, AIG y SENADIS.

Estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad.

Estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad.

seoyoung choi / Unsplash
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Los ciudadanos podrán denunciar el uso indebido de estacionamientos destinados a personas con discapacidad a través de la aplicación Panamá Conecta, como parte de un convenio firmado entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018726235468070921?s=20&partner=&hide_thread=false

Cómo presentar la denuncia sobre mal uso de estacionamientos

La denuncia deberá estar acompañada de fotografías o videos que evidencien al vehículo ocupando el espacio reservado y que, además, muestren que no cuenta con el permiso visible expedido por SENADIS para hacer uso del estacionamiento.

Las autoridades indicaron que el uso de la plataforma digital busca agilizar los reportes ciudadanos y reforzar el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad.

Multa y destino de los fondos

Esta infracción conlleva una multa de B/.300.00. Del total recaudado, el 50% se destina a la ATTT y el otro 50% al SENADIS.

A su vez, SENADIS asigna un porcentaje de estos fondos al Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, para la confección de prótesis y órtesis, contribuyendo así a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018750496551367013?s=20&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

CSS realiza en la Ciudad de la Salud, jornadas de colocación de catéter Tenckhoff para diálisis

Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Recomendadas

Más Noticias