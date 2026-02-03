MINSA reporta 12 muertes por influenza en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que durante la semana epidemiológica N.° 2 se registraron cuatro defunciones por influenza, elevando a 12 el total de muertes por esta enfermedad en lo que va del año en Panamá.
MINSA reporta cuatro nuevas muertes por influenza
El MINSA detalló que, al cierre del último reporte, se contabilizan:
- 819 casos de síndrome gripal
- 418 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA)
- 272 casos de dengue
- 32 casos de leishmaniasis
- 82 casos de malaria
- 1 caso de gusano barrenador en humanos
Las cifras reflejan la circulación simultánea de enfermedades respiratorias y vectoriales, lo que refuerza el llamado a la prevención y a la atención oportuna ante síntomas.
Llamado a la prevención
El MINSA reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención, entre ellas:
- Vacunarse contra la influenza, especialmente en grupos de riesgo.
- Acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios persistentes.
- Eliminar criaderos de mosquitos para prevenir dengue y malaria.
- Evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal médico.
Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán informando a la población sobre la evolución de los casos a través de sus canales oficiales, como parte de las acciones para proteger la salud pública.