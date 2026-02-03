Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 10:48

MINSA reporta 12 muertes por influenza en Panamá

El MINSA informó cuatro nuevas defunciones por influenza en la semana 2, elevando a 12 los fallecidos. También reporta dengue y malaria.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que durante la semana epidemiológica N.° 2 se registraron cuatro defunciones por influenza, elevando a 12 el total de muertes por esta enfermedad en lo que va del año en Panamá.

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica activa ante el comportamiento de las enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores en el país.

Contenido relacionado: Panamá declara el 2 de febrero como Día Nacional de la Humanización en la Atención de Salud

MINSA reporta cuatro nuevas muertes por influenza

El MINSA detalló que, al cierre del último reporte, se contabilizan:

  • 819 casos de síndrome gripal
  • 418 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA)
  • 272 casos de dengue
  • 32 casos de leishmaniasis
  • 82 casos de malaria
  • 1 caso de gusano barrenador en humanos

Las cifras reflejan la circulación simultánea de enfermedades respiratorias y vectoriales, lo que refuerza el llamado a la prevención y a la atención oportuna ante síntomas.

Llamado a la prevención

El MINSA reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención, entre ellas:

  • Vacunarse contra la influenza, especialmente en grupos de riesgo.
  • Acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios persistentes.
  • Eliminar criaderos de mosquitos para prevenir dengue y malaria.
  • Evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal médico.

Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán informando a la población sobre la evolución de los casos a través de sus canales oficiales, como parte de las acciones para proteger la salud pública.

