MINSA realizará jornada de vacunación gratuita en UDELAS este miércoles 28 de enero

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), realizará este miércoles 28 de enero una jornada de vacunación gratuita en el edificio 850, con atención en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., dirigida a personas desde los 7 años en adelante.
Vacunas disponibles para la jornada
Durante la actividad se aplicarán dosis contra:
- Fiebre amarilla
- Sarampión y rubéola (MR)
- Tétanos y difteria (TD)
- Tétanos, difteria y tosferina (TDAP)
- Virus del papiloma humano (VPH)
- Neumococo 20 valente
- Virus sincitial respiratorio
Todas según disponibilidad y esquema de cada paciente.
Las autoridades sanitarias indicaron que el objetivo de esta jornada es reforzar la cobertura de inmunización y prevenir enfermedades transmisibles, como parte de las acciones de promoción de la salud en la comunidad universitaria y público en general.
Requisitos y recomendaciones
El MINSA reiteró a los asistentes la importancia de llevar su tarjeta de vacunación para facilitar la verificación del esquema correspondiente. En caso de no contar con este documento, se emitirá una constancia al momento de recibir la dosis.
La jornada es completamente gratuita y abierta al público, por lo que se recomienda acudir con tiempo, respetar las indicaciones del personal de salud y mantener las medidas básicas de prevención durante la atención.