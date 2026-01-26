Caso Odebrecht entra en fase clave: Fiscalía descarta acuerdo y arranca práctica de pruebas

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo afirmó que no existen posibilidades de llegar a un acuerdo en el juicio del caso Odebrecht , al referirse a la etapa de presentación de testigos que enfrenta actualmente el proceso.

Durante sus declaraciones, Morcillo explicó que el Ministerio Público desistirá de presentar a los testigos brasileños, quienes figuraban como colaboradores dentro de la investigación.

"En efecto, habíamos aducido los testigos brasileños, que son los colaboradores, y mañana nos pronunciaremos con relación a ellos. Son testigos que ya no va a contar el Ministerio Público con ellos", señaló la fiscal.

Caso Odebrecht: Fiscalía descarta acuerdo y confirma seis testigos en el juicio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015840618488959197?s=20&partner=&hide_thread=false El juicio del caso Odebrecht se reanudará este martes a las 8:30 a.m. con el inicio de la etapa de prácticas de pruebas. El Ministerio Público presentará a uno de sus testigos, se trata de una funcionaria del Tribunal Electoral.



En la jornada de este lunes, el Ministerio Público… pic.twitter.com/24CKidjxAr — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Detalló que, además, tres testigos que colaboraron durante la fase de investigación tampoco serán llamados, debido a que sus declaraciones están relacionadas con personas que actualmente son investigadas por la Corte Suprema de Justicia, lo que limita la competencia del Ministerio Público para interrogarlos sobre esos temas.

"El Ministerio Público no los va a traer porque no puede interrogar sobre ese tema que ya es competencia de la Corte Suprema", precisó Morcillo.

A pesar de estas exclusiones, la fiscal confirmó que la acusación cuenta con alrededor de seis testigos que sí serán evacuados durante el juicio.

Juicio se reanudará el próximo martes

El juicio del caso Odebrecht se reanudará este martes a las 8:30 a.m., con el inicio formal de la etapa de práctica de pruebas. En esta jornada, el Ministerio Público presentará a uno de sus testigos, una funcionaria del Tribunal Electoral, cuya declaración forma parte de los elementos probatorios del caso.

Durante la sesión de este lunes, la Fiscalía también presentó objeciones a más de 50 pruebas aportadas por los abogados defensores, argumentando que fueron presentadas de manera extemporánea.

El caso Odebrecht es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción en Panamá, por el alcance de las investigaciones y las figuras involucradas.