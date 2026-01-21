Juicio ODEBRECHT se reactiva con audiencia reservada por nuevo acuerdo de pena

Luego de tres días de receso, este miércoles se reanudó en horas de la mañana el juicio por el caso ODEBRECHT , uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la trama de corrupción que sacudió al país. La jornada marcó el quinto día de audiencias desde el inicio formal del juicio, el pasado lunes 12 de enero.

Al comenzar la sesión, la fiscal Ruth Morcillo solicitó a la jueza Valoisa Marquínez la realización de una audiencia reservada para la validación de un nuevo acuerdo de pena. De concretarse, sería el tercer acuerdo alcanzado desde que inició el proceso. De manera extraoficial, se conoció que este acuerdo estaría relacionado con Ricardo Francolini, uno de los imputados en el caso.

Jueza Valoisa Marquínez.

Audiencia reservada y validación del acuerdo

La jueza acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que la audiencia se desarrollara de forma reservada, limitando la participación únicamente a las partes involucradas en el acuerdo. Para ello, pidió a los abogados defensores y a los imputados presentes que abandonaran la sala, con excepción de la defensa de Francolini. La diligencia se extendió por aproximadamente una hora.

Objeciones a pruebas extraordinarias

Una vez retomado el juicio, los abogados defensores iniciaron sus objeciones contra nueve pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público. Entre los principales cuestionamientos se señaló la falta de idoneidad de los traductores de documentos en inglés y portugués, así como la entrega de copias simples no autenticadas.

Durante la mañana, cada defensa expuso cuáles pruebas objetaba. En la tarde, correspondía sustentar los argumentos para que la jueza determine si estas pruebas serán admitidas o no dentro del proceso.