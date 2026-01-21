Juicio ODEBRECHT se reactiva con audiencia reservada por nuevo acuerdo de pena

Luego de tres días de receso, este miércoles se reanudó en horas de la mañana el juicio por el caso ODEBRECHT, uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la trama de corrupción que sacudió al país. La jornada marcó el quinto día de audiencias desde el inicio formal del juicio, el pasado lunes 12 de enero.
Audiencia reservada y validación del acuerdo
La jueza acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que la audiencia se desarrollara de forma reservada, limitando la participación únicamente a las partes involucradas en el acuerdo. Para ello, pidió a los abogados defensores y a los imputados presentes que abandonaran la sala, con excepción de la defensa de Francolini. La diligencia se extendió por aproximadamente una hora.
Objeciones a pruebas extraordinarias
Una vez retomado el juicio, los abogados defensores iniciaron sus objeciones contra nueve pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público. Entre los principales cuestionamientos se señaló la falta de idoneidad de los traductores de documentos en inglés y portugués, así como la entrega de copias simples no autenticadas.
Durante la mañana, cada defensa expuso cuáles pruebas objetaba. En la tarde, correspondía sustentar los argumentos para que la jueza determine si estas pruebas serán admitidas o no dentro del proceso.