IFARHU y UDELAS refuerzan apoyo a estudiantes universitarios

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , Carlos Godoy, sostuvo una reunión de intercambio con la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros, con el propósito de coordinar acciones conjuntas en beneficio de la población estudiantil.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas de interés común enfocados en el fortalecimiento de las oportunidades académicas, el acceso a los programas de apoyo estudiantil y el bienestar integral de los universitarios, aspectos clave para garantizar la permanencia y culminación de los estudios superiores.

IFARHU y UDELAS coordinan acciones para fortalecer el apoyo a estudiantes universitarios

image

Godoy y Terreros coincidieron en la importancia de mantener estos espacios de diálogo interinstitucional, los cuales permiten consolidar alianzas estratégicas y optimizar la articulación entre las entidades responsables del financiamiento y la formación académica.

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia una educación superior más inclusiva, accesible y alineada con las necesidades del desarrollo nacional, especialmente para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad o que requieren apoyo económico para continuar su formación profesional.