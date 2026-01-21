Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 12:29

Última llamada para estudiantes: registro de Becas IFARHU finalizará el 23 de enero

El IFARHU recuerda que este viernes 23 de enero cierra el registro del Concurso General de Becas 2026. Información falsa causa descalificación.

Registro disponible hasta el 23 de enero por el IFARHU

Registro disponible hasta el 23 de enero por el IFARHU

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que este viernes 23 de enero vence el plazo para aplicar al Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos, por lo que instó a los aspirantes a completar correctamente su registro.

La entidad advirtió que existen causales de eliminación y descalificación que pueden provocar la pérdida de la beca, tanto durante el proceso de selección como una vez adjudicado el beneficio.

Contenido relacionado: IFARHU publica calendario de cobro por débito ACH 2026

Información falsa provoca descalificación inmediata

El IFARHU enfatizó que cualquier información falsa incluida en la solicitud, así como la alteración de documentos, será motivo de descalificación automática del concurso. En caso de que la beca ya haya sido otorgada, esta será cancelada de forma inmediata, sin derecho a reclamo.

Entre los datos que deben ser declarados con total veracidad se encuentra el ingreso familiar, el cual es un criterio clave dentro del proceso de evaluación.

CONCURSO GENERAL DE BECAS - IFARHU

Registro disponible hasta el 23 de enero por el IFARHU

El registro del Concurso General de Becas 2026 permanecerá habilitado únicamente hasta el viernes 23 de enero, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de:

  • Revisar cuidadosamente la información ingresada
  • Adjuntar los documentos correctos
  • Evitar inconsistencias que puedan generar sanciones o exclusión del proceso

El IFARHU recordó que errores u omisiones también pueden afectar la elegibilidad del aspirante.

Canales de consulta oficiales

Para aclarar dudas, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales: Correo: [email protected] Teléfonos:

  • 502-4769
  • 502-4770
  • 502-4771
  • 502-4772

La institución reiteró el llamado a no utilizar intermediarios y a mantenerse informados únicamente por medios oficiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU anuncia cierre de su oficina regional en Ocú por fiestas patronales

IFARHU fija plazo hasta el 30 de enero para entregar boletines de becas vigentes

Estudiantes de medicina exigen al Ifarhu pago de sus becas

Recomendadas

Más Noticias