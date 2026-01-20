IFARHU anuncia cierre de su oficina regional en Ocú por fiestas patronales

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció el cierre temporal de su oficina regional en Ocú este martes 20 de enero de 2026, con motivo de la celebración de las festividades patronales de San Sebastián de Ocú.

También te puede interesar: IFARHU publica calendario de cobro por débito ACH 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Director del IFAHRU - Pagos la atención se reanudará el miércoles 21 de enero de 2026. IFARHU

IFARHU: la atención se retomará el miércoles 21 de enero

De acuerdo con el comunicado oficial, la oficina regional no brindará atención al público durante esa jornada, por lo que los usuarios deberán tomar previsiones para la realización de trámites, consultas o entrega de documentos.

El IFARHU confirmó que la atención se reanudará con normalidad el miércoles 21 de enero de 2026, en su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entidad recordó a los beneficiarios de becas, acudientes y público en general mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los servicios regionales, especialmente durante fechas festivas.