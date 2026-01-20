Herrera Nacionales -  20 de enero de 2026 - 11:55

IFARHU anuncia cierre de su oficina regional en Ocú por fiestas patronales

El IFARHU informó que la suspensión de atención responde a las festividades de San Sebastián de Ocú.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el cierre temporal de su oficina regional en Ocú este martes 20 de enero de 2026, con motivo de la celebración de las festividades patronales de San Sebastián de Ocú.

la atención se reanudará el miércoles 21 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la oficina regional no brindará atención al público durante esa jornada, por lo que los usuarios deberán tomar previsiones para la realización de trámites, consultas o entrega de documentos.

El IFARHU confirmó que la atención se reanudará con normalidad el miércoles 21 de enero de 2026, en su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entidad recordó a los beneficiarios de becas, acudientes y público en general mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los servicios regionales, especialmente durante fechas festivas.

