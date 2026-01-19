IFARHU publica calendario de cobro por débito ACH 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) dio a conocer el calendario de cobro por débito ACH correspondiente al año 2026, dirigido a los beneficiarios del Programa de Crédito Educativo.

A través de este programa, miles de estudiantes panameños reciben respaldo financiero para iniciar o continuar estudios universitarios en Panamá o en el extranjero, así como para cubrir gastos de colegiatura en los niveles de primaria, premedia y media, con tasas de interés anual del 3%, 4% y 5%, según el tipo de préstamo.

Débitos ACH del IFARHU: ¿Cómo funciona el cobro?

El IFARHU explicó que los débitos ACH se realizan una sola vez al mes, en las fechas previamente establecidas por la Dirección de Crédito, por lo que es fundamental que los prestatarios mantengan fondos suficientes en sus cuentas bancarias.

image

La institución reiteró que este canal permite a los usuarios mantenerse informados sobre:

Cronogramas de cobro

Acciones administrativas de la Dirección de Crédito

Actividades relacionadas con la gestión del préstamo educativo

Calendario de cobro por débito ACH – 2026

Enero: viernes 30 de enero de 2026

Febrero: viernes 27 de febrero de 2026

Marzo: lunes 30 de marzo de 2026

(El IFARHU irá publicando de forma progresiva el resto de las fechas correspondientes al año.)

Recomendaciones importantes para los prestatarios

El IFARHU recordó a los beneficiarios que:

El monto de la letra pactada debe estar disponible en la cuenta al menos un día antes de la fecha del débito.

El débito ACH se deshabilita automáticamente cuando el prestatario acumula dos letras morosas.

En caso de mora, el usuario deberá presentarse al Departamento de Cobros del IFARHU para regularizar su situación y solicitar la reactivación del servicio.

La institución exhortó a los prestatarios a mantener sus pagos al día para evitar recargos, sanciones administrativas o la suspensión del mecanismo de cobro automático.