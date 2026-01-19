Tasa de aseo en San Miguelito no aumentará, confirma la AAUD

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) reiteró que la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito no tendrá ningún aumento, mientras la entidad trabaja en la consolidación del nuevo sistema de recolección de desechos tras asumir oficialmente el servicio.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, aseguró que la institución mantiene canales abiertos de coordinación, tanto a nivel local como interinstitucional, para garantizar la eficiencia del servicio y atender los retos operativos del distrito.

Coordinación con ENSA sobre pago de Aseo en San Miguelito

Moreno aclaró que no existe ningún inconveniente para trabajar de manera coordinada con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades locales y nacionales.

Asimismo, informó que la AAUD avanza en gestiones para concretar coordinaciones con la empresa ENSA, como parte de los ajustes operativos necesarios para optimizar las rutas y la logística del servicio de recolección.

Organización del servicio: 25 macrorutas

Actualmente, el servicio de recolección en San Miguelito está organizado en la Zona 5, mediante un esquema de 25 macrorutas, las cuales se subdividen en microrutas, con el objetivo de lograr una cobertura más eficiente y ordenada en los distintos sectores del distrito.

Este modelo permitirá mejorar la frecuencia del servicio y responder de forma más ágil a las necesidades de las comunidades.

Apoyo del MINGOB con plan de resocialización

Como parte del respaldo a las labores de limpieza, el Ministerio de Gobierno (MINGOB) puso a disposición de la AAUD el Plan de Libertad, mediante el cual 50 mujeres privadas de libertad colaboran en tareas de apoyo comunitario, reforzando las jornadas de recolección y limpieza en el distrito.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa no solo contribuye a mejorar el entorno urbano, sino que también promueve la resocialización y la responsabilidad comunitaria.

La AAUD reiteró su compromiso de estabilizar el servicio en San Miguelito, mantener informada a la población sobre rutas y horarios, y garantizar que no se incremente la tasa de aseo para los residentes.