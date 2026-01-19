AAUD asume recolección de basura en San Miguelito y explica con detalle la logística operativa

A partir de este lunes, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió de manera oficial la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, marcando una nueva etapa en la gestión de los residuos sólidos en esta zona del país.
El administrador de la entidad, Ovil Moreno, informó que el servicio se organizará mediante 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, con el objetivo de cubrir de forma progresiva los nueve corregimientos del distrito. La AAUD también aseguró que no habrá aumento en la tasa de aseo para los residentes.
Frecuencia y horarios de recolección de basura en San Miguelito
Moreno explicó que el nuevo esquema iniciará con una fase de estabilización, durante la cual la recolección se realizará todos los días, mientras se ajusta la operación logística.
Una vez concluida esta etapa inicial, estimada en aproximadamente 10 días, la AAUD implementará un horario regular dividido en dos grupos:
- Lunes, miércoles y viernes
- Martes, jueves y sábado
En cuanto a los horarios, los recorridos iniciarán desde las 6:00 a.m., extendiéndose hasta las 6:00 p.m. en algunas zonas y hasta las 10:00 p.m. en otras, dependiendo de las condiciones del sector y del mecanismo operativo que se aplique.
Llamado a la comunidad
La AAUD reiteró su compromiso de mejorar la eficiencia del servicio de aseo en San Miguelito y exhortó a la población a disponer adecuadamente los desechos, especialmente durante este periodo de transición, para facilitar la consolidación del nuevo sistema de recolección.