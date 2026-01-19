AAUD asume recolección de basura en San Miguelito y explica con detalle la logística operativa

A partir de este lunes, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) asumió de manera oficial la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, marcando una nueva etapa en la gestión de los residuos sólidos en esta zona del país.

El administrador de la entidad, Ovil Moreno, informó que el servicio se organizará mediante 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, con el objetivo de cubrir de forma progresiva los nueve corregimientos del distrito. La AAUD también aseguró que no habrá aumento en la tasa de aseo para los residentes.

Frecuencia y horarios de recolección de basura en San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013215982068662534?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de este lunes la @AAUD_Panama asume la competencia oficial del servicio de recolección de basura en San Miguelito.



Ovil Moreno, administrador de la entidad, explicó que se han establecido 25 macrorutas que se subdividen en microrutas para abarcar los nueve… pic.twitter.com/WLz85hNJ3A — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

Moreno explicó que el nuevo esquema iniciará con una fase de estabilización, durante la cual la recolección se realizará todos los días, mientras se ajusta la operación logística.

“Hoy vamos a arrancar con frecuencias diarias hasta terminar de estabilizar la situación. A partir de ahora, vamos a informar a la comunidad cuáles van a ser los horarios en que se va a atender”, señaló el funcionario. “Hoy vamos a arrancar con frecuencias diarias hasta terminar de estabilizar la situación. A partir de ahora, vamos a informar a la comunidad cuáles van a ser los horarios en que se va a atender”, señaló el funcionario.

Una vez concluida esta etapa inicial, estimada en aproximadamente 10 días, la AAUD implementará un horario regular dividido en dos grupos:

Lunes, miércoles y viernes

Martes, jueves y sábado

En cuanto a los horarios, los recorridos iniciarán desde las 6:00 a.m., extendiéndose hasta las 6:00 p.m. en algunas zonas y hasta las 10:00 p.m. en otras, dependiendo de las condiciones del sector y del mecanismo operativo que se aplique.

Llamado a la comunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/2013271546643513575?s=20&partner=&hide_thread=false Seguimos trabajando por la salud y el bienestar de San Miguelito



Con rutas diarias de recolección en todos los corregimientos, de 7 a.m. a 6 p.m., protegemos a nuestra gente.



Cuidar nuestros espacios dice quiénes somos; un San Miguelito ordenado refleja una comunidad… pic.twitter.com/wOuNxyiCPj — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) January 19, 2026

La AAUD reiteró su compromiso de mejorar la eficiencia del servicio de aseo en San Miguelito y exhortó a la población a disponer adecuadamente los desechos, especialmente durante este periodo de transición, para facilitar la consolidación del nuevo sistema de recolección.