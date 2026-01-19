Bono permanente a jubilados y pensionados en 2026: meses y montos de pago

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en 2026 el bono permanente , como parte del Programa de Beneficios Permanentes, establecido mediante la Ley 964 de 2024.

Este apoyo económico busca complementar los ingresos de los pensionados y se entregará en tres pagos durante el año, siempre que los beneficiarios cumplan con los criterios establecidos por la ley.

Meses y montos del bono permanente

El bono permanente será distribuido de la siguiente manera:

Abril: B/. 50.00

Agosto: B/. 50.00

Diciembre: B/. 40.00

Este beneficio será otorgado a los jubilados y pensionados que se encontraban activos en la planilla de la CSS al momento de la promulgación de la Ley N.° 438, del 14 de junio de 2024.

Lo que debes saber antes de recibir el bono

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el bono permanente aplicará para:

Jubilados activos en la planilla de la CSS al momento de la promulgación de la ley.

Pensionados del Programa de Riesgos Profesionales, quienes podrán recibir el pago a partir de mediados de abril.

Jubilados del Fondo Complementario.

Beneficiarios del Plan de Retiro de Maestros, el cual se paga a través del fideicomiso correspondiente.

Las autoridades aclararon que quienes no aparecían en la planilla de la CSS a mediados de 2024 no recibirán el bono de inmediato y deberán esperar a que la ley sea revisada dentro de los próximos dos años, para evaluar su posible inclusión en el beneficio.

El Programa de Beneficios Permanentes forma parte de las medidas adoptadas para mejorar el apoyo económico a los jubilados y pensionados, uno de los sectores más sensibles del país.