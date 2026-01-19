Presidente Mulino sostiene encuentro bilateral con su homólogo suizo en Davos

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo este lunes un encuentro bilateral con su homólogo suizo, Guy Parmelin, en la ciudad de Davos, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial.

La reunión forma parte de la agenda diplomática que desarrolla el mandatario panameño con líderes internacionales, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación e inversión.

Delegación panameña presente en la reunión junto al presidente Mulino

image

Durante el encuentro, el presidente Mulino estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

La presencia de estos altos funcionarios refleja el interés del Gobierno panameño en impulsar temas estratégicos relacionados con comercio, logística, inversiones y el papel del Canal de Panamá en el comercio global.

Agenda internacional de Panamá

Este encuentro bilateral se suma a las reuniones que el presidente Mulino mantiene con jefes de Estado, organismos internacionales y representantes del sector privado, como parte de los esfuerzos para posicionar a Panamá en la agenda económica internacional y atraer nuevas oportunidades de desarrollo.

El Gobierno Nacional destacó que estos acercamientos permiten reforzar el diálogo político y económico, en un contexto global marcado por cambios en las cadenas de suministro y la búsqueda de destinos confiables para la inversión.