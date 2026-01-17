Mulino destaca rol clave de Panamá en acuerdo Mercosur–UE

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que la plataforma logística de Panamá jugará un papel crucial para potenciar el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado este sábado en Asunción, Paraguay.

El mandatario panameño hizo un llamado a los líderes de Sudamérica y Europa a continuar promoviendo el multilateralismo, el comercio mundial abierto y la libertad económica, durante el acto oficial celebrado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay.

“Quiero felicitar tanto al equipo del Mercosur como al de la Unión Europea por firmar este acuerdo, que es a favor de la libertad económica y del intercambio de bienes, sin tantos intervencionismos que han sido perjudiciales para la economía global”, expresó Mulino.

Panamá se beneficia como Estado Asociado del Mercosur

Tras la firma de este histórico pacto, Panamá —admitido el año pasado como Estado Asociado del Mercosur— se beneficia de la creación del mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que integra a más de 700 millones de consumidores.

Mulino destacó que esta nueva coyuntura pone a disposición de ambos bloques las ventajas estratégicas de Panamá, especialmente su posición geográfica y su infraestructura logística.

“Panamá es el hub aéreo por excelencia de las Américas. Entre Panamá y los países miembros y asociados del Mercosur existen 576 frecuencias semanales de vuelos hacia 42 ciudades, con conexiones eficientes al Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Europa”, subrayó.

Canal, puertos y liderazgo logístico regional

El presidente también resaltó la fortaleza del país en el sector marítimo y portuario.

“Tenemos una fortaleza logística por nuestro Canal y puertos en franco crecimiento. Contamos con dos de los cuatro mayores puertos de América Latina y cerramos el 2025 con 9.9 millones de contenedores movilizados, lo que nos hace altamente competitivos en logística y transporte”, añadió.

Reconocimiento a la Unión Europea y próximos acuerdos

Mulino reconoció el apoyo de las autoridades europeas, en especial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que Panamá lograra salir de listas discriminatorias injustas, restaurando la imagen del país ante la comunidad internacional.

“Usted fue instrumental y lo agradecemos mucho”, expresó el mandatario.

Además, adelantó que su gobierno avanza en una propuesta inicial para negociar un acuerdo comercial con Brasil, cuyos términos de referencia podrían suscribirse durante el Foro de la CAF, previsto para el 28 de enero en la ciudad de Panamá.

“Estamos orgullosos de ser asociados al Mercosur. Seguiremos apoyando acuerdos que amplíen la libertad y reduzcan las excesivas regulaciones”, recalcó Mulino.

Líderes presentes en la firma del acuerdo

La firma del Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea reunió a los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

El texto fue suscrito por el comisario europeo Maroš Šefovi y los cancilleres del Mercosur: Pablo Quintero (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y Rubén Ramírez (Paraguay), con la participación del presidente Mulino como testigo de honor en representación de Panamá como Estado Asociado.