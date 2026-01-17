Las Tablas celebra el Desfile de las Mil Polleras 2026 con tradición, color y orgullo nacional

La ciudad de Las Tablas se vistió de fiesta este sábado con la celebración del Desfile de las Mil Polleras 2026, uno de los eventos culturales más representativos de Panamá, que reúne tradición, identidad y dinamismo económico para la región de Azuero.
El desfile contó con la participación de vistosas delegaciones, entre ellas una destacada presencia de Telemetro, que recorrió la ruta celebrando sus 45 años, acompañando esta emblemática manifestación del folclore panameño.
Cada pollera que desfiló por las calles de Las Tablas reflejó el esfuerzo de las artesanas, la riqueza de los bordados, los detalles en joyería tradicional y el valor cultural que representa este traje típico, considerado símbolo de la identidad nacional.
El evento congregó a miles de visitantes nacionales y extranjeros, consolidándose como una vitrina del patrimonio cultural panameño.
Representación del Ejecutivo y aporte a la economía local
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, asistió al desfile en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmando el respaldo del Gobierno Nacional a las tradiciones culturales del país.
El Desfile de las Mil Polleras no solo celebra la identidad cultural panameña, sino que también genera un impacto positivo en el turismo, el comercio y los emprendedores locales, fortaleciendo el desarrollo económico de la región