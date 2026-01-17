Desfile de las Mil Polleras: hora de inicio y dónde verlo en vivo

El tradicional Desfile de las Mil Polleras , uno de los eventos culturales más emblemáticos de Panamá, que se desarrollará en la provincia de Los Santos, se podrá disfrutar este año tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales.

Transmisión en vivo del Desfile de las Mil Polleras

La transmisión en vivo del Desfile de las Mil Polleras estará disponible desde la 1:00 p.m., a través de Telemetro.com, permitiendo a los panameños dentro y fuera del país seguir cada detalle del recorrido, los trajes típicos y las expresiones del folclore nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012317129102557472?s=20&partner=&hide_thread=false Turistas de Japón y visitantes nacionales llegan a Las Tablas para disfrutar del Desfile de las Mil Polleras este sábado 17 de enero.



La maquinaria de @Telemetro está lista para darle a conocer cada detalle con una transmisión en directo desde las 1:00 p.m. pic.twitter.com/xVyERgNToY — Telemetro Reporta (@TReporta) January 17, 2026

La cobertura especial de Telemetro ofrecerá imágenes en tiempo real, entrevistas y tomas exclusivas del desfile, resaltando la riqueza cultural que representa la pollera como símbolo de identidad panameña.

Este evento reúne a cientos de empolleradas y visitantes, convirtiéndose en una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural del país.