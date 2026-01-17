Panamá Nacionales -  17 de enero de 2026 - 08:57

Desfile de las Mil Polleras: hora de inicio y dónde verlo en vivo

El Desfile de las Mil Polleras inicia a la 1:00 p.m. Conoce dónde ver la transmisión en vivo y no te pierdas este evento cultural panameño.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Panamá, que se desarrollará en la provincia de Los Santos, se podrá disfrutar este año tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales.

Transmisión en vivo del Desfile de las Mil Polleras

La transmisión en vivo del Desfile de las Mil Polleras estará disponible desde la 1:00 p.m., a través de Telemetro.com, permitiendo a los panameños dentro y fuera del país seguir cada detalle del recorrido, los trajes típicos y las expresiones del folclore nacional.

La cobertura especial de Telemetro ofrecerá imágenes en tiempo real, entrevistas y tomas exclusivas del desfile, resaltando la riqueza cultural que representa la pollera como símbolo de identidad panameña.

Este evento reúne a cientos de empolleradas y visitantes, convirtiéndose en una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural del país.

