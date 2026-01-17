Panamá Nacionales -  17 de enero de 2026 - 09:58

IMA anuncia dónde habrá agroferias la próxima semana

Además el IMA dio a conocer el listado de precios de los productos que estarán disponibles en las agrotiendas, agroferias y distribuidoras.

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el martes 20 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá Este, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir a estas jornadas a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del martes 20 de enero

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá

Los Santos

  • A un costado de la Iglesi (calle frente al BBanco Nacional), en Macaracas

Panamá Este

  • Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, distrito de Chepo

Veraguas

  • Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe
  • Parque Central de Las Palmas cabecera, distrito Las Palmas

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Tres Hermanas, en Ciri de Las Sotos

Coclé

  • Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo

Colón

  • Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso

Darién

  • Junta Comunal de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe

Herrera

  • Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas
