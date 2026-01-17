IMA anuncia dónde habrá agroferias la próxima semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el martes 20 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá Este, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Agroferias del martes 20 de enero
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá
Los Santos
- A un costado de la Iglesi (calle frente al BBanco Nacional), en Macaracas
Panamá Este
- Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, distrito de Chepo
Veraguas
- Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe
- Parque Central de Las Palmas cabecera, distrito Las Palmas
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Ciri de Las Sotos
Coclé
- Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce
Chiriquí
- Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo
Colón
- Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe
Herrera
- Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas