Ingreso familiar: IFARHU advierte que alterar datos puede excluir del Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) establece una serie de causales de eliminación y descalificación que pueden provocar la pérdida de la beca del Concurso General, tanto durante el proceso de selección como una vez adjudicado el beneficio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Declaraciones falsas: causal de cancelación inmediata por el IFARHU

El IFARHU advierte que cualquier información falsa incluida en la solicitud de becas, así como la alteración de documentos, será motivo de descalificación automática.

Si la beca ya fue otorgada, esta será cancelada de forma inmediata. Esto incluye datos relacionados con el ingreso familiar, los cuales deben ser descritos de manera veraz durante el registro.

El Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantendrá habilitado su registro de participación hasta el 23 de enero. Las autoridades reiteran la importancia de completar correctamente la información solicitada para evitar sanciones o exclusiones del proceso.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo: [email protected] O comunicarse a los teléfonos: 502-4769 / 502-4770 / 502-4771 / 502-4772