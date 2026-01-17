Panamá Nacionales -  17 de enero de 2026 - 12:05

Ingreso familiar: IFARHU advierte que alterar datos puede excluir del Concurso General de Becas

El IFARHU informa que el Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantendrá habilitado su registro de participación hasta el 23 de enero.

IFARHU

IFARHU, Concurso General de Becas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) establece una serie de causales de eliminación y descalificación que pueden provocar la pérdida de la beca del Concurso General, tanto durante el proceso de selección como una vez adjudicado el beneficio.

Declaraciones falsas: causal de cancelación inmediata por el IFARHU

El IFARHU advierte que cualquier información falsa incluida en la solicitud de becas, así como la alteración de documentos, será motivo de descalificación automática.

Si la beca ya fue otorgada, esta será cancelada de forma inmediata. Esto incluye datos relacionados con el ingreso familiar, los cuales deben ser descritos de manera veraz durante el registro.

El Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantendrá habilitado su registro de participación hasta el 23 de enero. Las autoridades reiteran la importancia de completar correctamente la información solicitada para evitar sanciones o exclusiones del proceso.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo: [email protected] O comunicarse a los teléfonos: 502-4769 / 502-4770 / 502-4771 / 502-4772

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Por qué te quitan la beca del IFARHU? Causales de eliminación en el Concurso General

IFARHU inicia capacitaciones sobre nuevo reglamento de becas y PASE-U

Becas socioeconómicas 2026 del IFARHU: cómo y cuándo postular estudiantes de colegios y universidades

Recomendadas

Más Noticias