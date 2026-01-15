IFARHU explica por qué el tercer pago del PASE-U 2025 exige el boletín escolar

El director del IFARHU, Carlos Godoy, aclaró que para recibir el tercer pago del PASE-U 2025 , los estudiantes deberán presentar el boletín escolar del año anterior, como parte del proceso de verificación establecido en la normativa vigente. Godoy confirmó que el desembolso está programado para iniciar el próximo 26 de enero, siempre que se cumpla con la validación académica requerida.

Tercer pago del PASE-U 2025 iniciará el 26 de enero y exigirá boletín

El funcionario enfatizó que el PASE-U es un programa del Ministerio de Educación (MEDUCA) y que el IFARHU actúa únicamente como ente pagador, por lo que no tiene facultad para modificar los requisitos establecidos en la ley.

Godoy explicó que recientemente se realizó una reestructuración del reglamento, eliminando la posibilidad de otorgar el beneficio a estudiantes con promedios por debajo de 4.0.

Asimismo, aclaró que el tercer pago es el único del PASE-U que exige la presentación de la nota, ya que los dos primeros desembolsos no contemplan este requisito académico.

Reestructuración del reglamento del IFARHU permite cambios en el proceso

El director del IFARHU adelantó que la institución evalúa aplicar este proceso de forma más estructurada a partir de 2026, debido a dificultades logísticas en algunos centros educativos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia y acudientes a mantener actualizada la documentación escolar, a fin de evitar retrasos en el pago del beneficio.