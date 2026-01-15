Empleo en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal: Vacantes abiertas al público

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diversas áreas técnicas, profesionales y administrativas, como parte del avance de este megaproyecto de infraestructura que conectará las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Las vacantes están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, con opciones de empleo temporal y a tiempo completo, principalmente en los distritos de Panamá y Arraiján.
Entre las posiciones disponibles se encuentran:
Pasante Legal
- Área: Construcción
- Ubicación: Ancón, distrito de Panamá
- Modalidad: Practicante
Timekeeper
- Área: Construcción
- Ubicación: Arraiján, distrito de Arraiján, Panamá Oeste
- Modalidad: Tiempo completo
Soldadores
- Área: Construcción
- Modalidad: Temporal
Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional
- Área: Construcción
- Modalidad: Tiempo completo
Asistente de Asuntos Generales
- Área: Apoyo de oficina
- Ubicación: Arraiján, Panamá Oeste
- Salario: B/. 741 mensuales
- Modalidad: Tiempo completo
Todas las vacantes son a tiempo completo y están ubicadas en Ancón, distrito de Panamá.
Cómo postular a las vacantes del Cuarto Puente
Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) empleospanama.gob.pa y seguir estos pasos:
- Crear una cuenta con sus datos personales.
- Completar su perfil profesional.
- Adjuntar la hoja de vida actualizada.
- Postularse a la vacante de su interés.
El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado uno de los más importantes del país, tanto por su magnitud como por su impacto económico y social. Se estima que generará miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo de la infraestructura nacional y mejorando la conectividad entre ambas provincias.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las obras de infraestructura más importantes del país, ya que permitirá mejorar la movilidad entre la ciudad capital y Panamá Oeste, además de generar empleo directo e indirecto durante su fase de construcción.