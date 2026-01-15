Empleo en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal: Vacantes abiertas al público

Empleo en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diversas áreas técnicas, profesionales y administrativas, como parte del avance de este megaproyecto de infraestructura que conectará las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Las vacantes están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, con opciones de empleo temporal y a tiempo completo, principalmente en los distritos de Panamá y Arraiján.

Entre las posiciones disponibles se encuentran:

Pasante Legal

Área: Construcción

Ubicación: Ancón, distrito de Panamá

Modalidad: Practicante

Timekeeper

Área: Construcción

Ubicación: Arraiján, distrito de Arraiján, Panamá Oeste

Modalidad: Tiempo completo

Soldadores

Área: Construcción

Modalidad: Temporal

Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional

Área: Construcción

Modalidad: Tiempo completo

Asistente de Asuntos Generales

Área: Apoyo de oficina

Ubicación: Arraiján, Panamá Oeste

Salario: B/. 741 mensuales

Modalidad: Tiempo completo

Todas las vacantes son a tiempo completo y están ubicadas en Ancón, distrito de Panamá.

Cómo postular a las vacantes del Cuarto Puente

Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) empleospanama.gob.pa y seguir estos pasos:

Crear una cuenta con sus datos personales.

Completar su perfil profesional.

Adjuntar la hoja de vida actualizada.

Postularse a la vacante de su interés.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado uno de los más importantes del país, tanto por su magnitud como por su impacto económico y social. Se estima que generará miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo de la infraestructura nacional y mejorando la conectividad entre ambas provincias.

