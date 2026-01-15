Reforma educativa: Mulino abre en febrero debate nacional para una nueva ley

El presidente José Raúl Mulino confirmó que en febrero anunciará el mecanismo de participación para abrir un debate nacional sobre una reforma educativa, con miras a sustituir la actual ley que rige desde 1946.

Durante sus declaraciones, el mandatario subrayó que la educación “es un tema de todos” y que la iniciativa buscará consensos entre docentes, padres de familia, gremios y otros sectores de la vida nacional.

También te puede interesar: Presidente Mulino se refiere a la propuesta para que panameños ingresen a Estados Unidos sin visa

Presidente José Raúl Mulino: modernización de la educación

El presidente Mulino explicó que la reforma educativa formará parte de la hoja de ruta que su administración proyecta a partir de 2026 y que el proceso no se limitará al Ministerio de Educación (MEDUCA). “Hay un mecanismo de participación y de invitación a todos los sectores, no solamente educativos, sino de la vida nacional, porque la educación es un tema de todos”, sostuvo.

El presidente remarcó que el objetivo es discutir “de manera respetuosa y coherente la urgente necesidad que tiene Panamá de modernizar y actualizar su sistema educativo”, actualmente regido por una ley de 1946. Añadió que el debate buscará construir una nueva normativa que otorgue “estabilidad educativa y modernidad educativa por lo menos por 50 años”. También dejó claro que el Ejecutivo llevará el tema a la mesa nacional con la esperanza de lograr consensos, aunque reconoció que el avance dependerá del respaldo de los distintos sectores.

Presidente Mulino 1 El mandatario busca modernizar el sistema educativo. Presidencia

Modernización, equidad y educación pública

En su intervención, el presidente Mulino enfatizó la brecha entre la educación privada y la pública. “No puede ser que en este país los que puedan pagar una educación privada sean los que tienen acceso al futuro”, afirmó, al tiempo que destacó las dificultades de los estudiantes del sistema público para acceder a tecnología, actualización académica y mejores oportunidades.

El mandatario adelantó que la propuesta incluirá aspectos como la incorporación de computadoras, la actualización constante del cuerpo docente y la adecuación de los contenidos a los tiempos actuales. “La educación pública en Panamá no marca bien y es donde está la inmensa mayoría de jóvenes panameños”, señaló.

Finalmente, reiteró que en febrero detallará el propósito y el mecanismo de la convocatoria, con la meta de construir una nueva ley orgánica de educación que sustituya la vigente desde 1946.