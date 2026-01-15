Presidente Mulino se refiere a la propuesta para que panameños ingresen a Estados Unidos sin visa

Panamá propuso al gobierno estadounidense el ingreso de panameños sin visa a su territorio.

Durante su conferencia de prensa del jueves 15 de enero, el presidente José Raúl Mulino se refirió al origen de la solicitud presentada a Estados Unidos para que Panamá sea incluido en la lista de países cuyos ciudadanos no requieren visa para ingresar al territorio estadounidense. La petición se realizó durante un viaje oficial del canciller Javier Martínez-Acha a Washington.

El mandatario explicó que, durante la reunión entre autoridades panameñas y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se formuló la solicitud debido a que Panamá mantiene un bajo índice de rechazo en la emisión de visas estadounidenses.

Le podría interesar: Canciller detalla la posibilidad de que Panamá ingrese a Estados Unidos sin visa

Asimismo, destacó que, durante su gestión como ministro de Seguridad (2009–2014), Panamá logró ser incluido en el programa Global Entry del Gobierno de Estados Unidos, el cual permite una entrada expedita al país norteamericano para viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo.

Para que Panamá pueda formar parte del programa de exención de visas de Estados Unidos, el país debe mantener una tasa de rechazo inferior al 4 % en la solicitud de este documento.