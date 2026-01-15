IMA convoca a ingenios azucareros para venta de azúcar morena en tiendas, agroferias y agrodistribuidoras

IMA convoca a ingenios azucareros para venta de azúcar morena en programas sociales.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convocó a los ingenios azucareros del país a participar en la presentación de propuestas para la venta de azúcar morena, en el marco de los programas Tiendas del Pueblo, Agroferias y Agrodistribuidoras.

Detalles de la convocatoria del IMA para azucareros Producto: azúcar morena nacional

Presentación: parque de media libra (1/2 Lb)

Logística: capacidad de entrega en todas las bodegas de la institución a nivel nacional.

Requisito financiero: viabilidad financiera para cumplir con el proceso de pago establecido. Información para la entrega de propuestas Lugar: oficinas del IMA, avenida Manuel Espinosa Batista, plaza El Cangrejo, piso 1, ciudad de Panamá.

Horario de recepción: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Fecha de entrega: del 19 de enero al 6 de febrero de 2026. Las empresas interesadas deberán cumplir con los estándares de calidad exigidos por el IMA, especificar claramente las cantidades ofertadas y los precios propuestos, además de contar con la capacidad logística para abastecer los puntos de distribución que la institución determine.

