Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 15 y 16 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 15 y viernes 16 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Agroferias del jueves 15 de enero
Los Santos
- Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí
Chiriquí
- Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo
Colón
- Parque central de Viento Frío, distrito de Santa Isabel
Coclé
- Casa del pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
Herrera
- Instalaciones de MIVIOT, barriada Santa Rita, Chitré
Panamá
- Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena distrito de La Chorrera
Darién
- Cuadro de Softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe
Veraguas
- Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná
- Casa comunal de Panamaes, distrito de San Francisco
Agroferias para el viernes 16 de enero
Los Santos
- Calle Emilio Castro, frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas
Chiriquí
- Cancha comunal de Alanje, corregimiento de Alanje
Panamá Este
- Comunidad de La Ocho, en Tortí, distrito de Chepo
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de la Naranja, en El Cacao, Distrito de Capira
Panamá
- Estacionamientos de la Capilla de San Joaquín, corregimiento de Pedregal
Veraguas
- Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago
Coclé
- Cancha techada de Juan Díaz, distrito de Antón