Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 15 y 16 de enero

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias del 15 al 16 de enero portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 15 y viernes 16 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

Agroferias del jueves 15 de enero

Los Santos

  • Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Colón

  • Parque central de Viento Frío, distrito de Santa Isabel

Coclé

  • Casa del pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

Herrera

  • Instalaciones de MIVIOT, barriada Santa Rita, Chitré

Panamá

  • Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena distrito de La Chorrera

Darién

  • Cuadro de Softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná
  • Casa comunal de Panamaes, distrito de San Francisco

Agroferias para el viernes 16 de enero

Los Santos

  • Calle Emilio Castro, frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alanje, corregimiento de Alanje

Panamá Este

  • Comunidad de La Ocho, en Tortí, distrito de Chepo

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de la Naranja, en El Cacao, Distrito de Capira

Panamá

  • Estacionamientos de la Capilla de San Joaquín, corregimiento de Pedregal

Veraguas

  • Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

Coclé

  • Cancha techada de Juan Díaz, distrito de Antón
