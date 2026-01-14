Contraloría defiende proceso de contratación de basura en San Miguelito

La Contraloría General de la República aclaró este miércoles que los contratos vinculados al servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito no ingresaron en su totalidad a la institución el 8 de enero, como se ha señalado públicamente, sino que el ingreso formal se produjo el 13 de enero de 2026.

Mediante un comunicado oficial, la entidad precisó que se ha actuado bajo el cumplimiento estricto de los plazos administrativos, por lo que aseguró que no existe dilación, retención ni irregularidad alguna imputable a la Contraloría en este proceso.

"En efecto, dos de los tres contratos fueron recibidos ese día a las 3:50 p.m. en la Oficina de Fiscalización del Municipio, mientras que el ingreso formal de los expedientes a la sede principal de la Contraloría se produjo el día 13 de enero de 2026, momento a partir del cual continúan el curso regular del proceso de fiscalización previa", detalló la institución.

Contraloría General aclara fechas y defiende proceso de contratación

La @ContraloriaPma aclaró este miércoles que los contratos "vinculados al servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito no ingresaron en su totalidad a esta institución el día 8 de enero", sino que el ingreso formal se produjo el 13 de enero, al tiempo que… pic.twitter.com/OEHxDwhY6f — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

La Contraloría también informó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fue debidamente autorizada para asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026.

En ese sentido, la entidad fue enfática al señalar que cualquier versión contraria no se ajusta a los hechos.

"Cualquier afirmación o insinuación que sugiera lo contrario genera desinformación ante la ciudadanía y resulta irresponsable y poco profesional, especialmente cuando proviene de una autoridad electa", subrayó la Contraloría.

La aclaración se da en medio del debate público por la crisis de recolección de basura en San Miguelito, y tras señalamientos cruzados entre autoridades municipales, el Gobierno Central y la Autoridad de Aseo sobre los tiempos de refrendo y continuidad del servicio.