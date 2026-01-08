Alcaldes justifican el uso de fondos asignados para 2024 y 2025.

Este jueves 8 de enero, alcaldes que recibieron montos adicionales a los recursos destinados a los municipios para los periodos 2024 y 2025, se presentaron en la Contraloría General de la República como parte de las acciones implantadas luego de la auditoría solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante esto, el alcalde de San Carlos, Antonio Bernal, justificó que los dineros recibidos se utilizaron para cubrir gastos de diversos rubros, y no solo a donativos. "Nosotros hemos tratado de cumplir siempre con que la comunidad conozca en qué fueron utilizados sus fondos", expresó.

Asimismo, destacó que están a disposición de recibir a la Contraloría en el municipio para el colaborar en el proceso de auditorías.

Por otra parte, el alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, detalló que había solicitado un traslado de 310 mil dólares, para sufragar las deudas heredadas del municipio, así como premiaciones y servicios.

Ambos alcaldes se encontraban participando de una capacitación sobre el usos de fondos estatales, en la Contraloría y en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá.