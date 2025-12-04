Transferencias de fondos a municipios: MEF rinde cuentas y habla sobre "descentralización paralela"

Ministro del MEF presentó un informe dirigido a responder las inquietudes sobre descentralización.

El Gobierno salió al paso de las inquietudes por supuesta “ descentralización paralela” y presentó un análisis oficial para aclarar cómo se manejan los fondos extraordinarios destinados a los municipios. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, respondió sobre los fondos extraordinarios asignados a municipios y explicó cómo funciona el proceso de solicitudes y aprobaciones dentro del MEF.

Presidente Mulino descarta prácticas irregulares

Ante cuestionamientos de diputados y ciudadanos, el presidente José Raúl Mulino afirmó que en su administración “no hay ni habrá descentralización paralela”. Señaló que el Gobierno busca soluciones rápidas para el manejo de fondos extraordinarios, pero sin permitir esquemas que confundan apoyo municipal con clientelismo político.

El MEF expone su análisis supuesta descentralización

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó un informe dirigido a responder las inquietudes sobre las transferencias de recursos a municipios y juntas comunales. Recordó que tanto la Constitución como la Ley 106 de 1973 establecen que el Estado debe complementar la gestión municipal cuando sus fondos resultan insuficientes.

Chapman recalcó que el mecanismo está disponible para todos los municipios, y que el MEF solo puede realizar traslados cuando estos han sido previamente solicitados. “Se evalúan las solicitudes y, a partir de eso, continúa el proceso”, explicó.

Caída del 96% en transferencias extraordinarias

El informe comparó las cifras históricas con las de la administración actual. Entre los años citados, las transferencias ascendieron a:

2013: B/. 196.3 millones

2015: B/. 88 millones

2023: B/. 145 millones

Promedio simple: B/. 143.2 millones.

En cambio, esta administración ha ejecutado:

2024: B/. 6.9 millones

2025: B/. 4.69 millones

Lo que representa una reducción del 96% frente al promedio de años anteriores.

Aún en revisión

Chapman indicó que el MEF continúa evaluando los criterios y procedimientos para garantizar que las transferencias extraordinarias se mantengan ajustadas a la ley y se eviten confusiones con prácticas del pasado.