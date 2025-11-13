Descentralización impulsa 654 proyectos viales en Panamá

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que actualmente se desarrollan más de 654 proyectos viales en todo el país, financiados con fondos de descentralización. Estas obras forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional para promover el desarrollo sostenible, la equidad territorial y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales.

Entre 2024 y 2025, la inversión total alcanza B/.56 millones, destinados a la rehabilitación de caminos rurales, aceras, puentes y zarzos, que facilitan el acceso a servicios básicos y fomentan la actividad económica local.

Fondos de descentralización impulsan más de 654 proyectos viales

image

Un ejemplo de este impacto se observa en la comunidad de Luisa, en el corregimiento de El Copé, distrito de Olá, provincia de Coclé, donde se ejecuta la rehabilitación del camino rural que conecta a los residentes del área. La obra, esperada durante años, es financiada con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes a la vigencia fiscal 2022, y administrada por el municipio de Olá.

El proyecto contempla cinco kilómetros de mejoramiento vial, que incluyen cortes y compactación del terreno, conformación de cunetas, hombros peatonales y colocación de alcantarillas con cabezales, con una inversión de B/.123,750. Esta obra beneficia a más de 400 habitantes, quienes antes enfrentaban serias dificultades de movilidad, especialmente durante la temporada de lluvias.