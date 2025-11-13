Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 13:37

ISA reporta 188 hectáreas afectadas por inundaciones

El ISA informó que las lluvias afectaron 188 hectáreas de arroz y hortalizas en el interior. Indemnizaciones suman B/.288,000 para los productores.

ISA reporta 188 hectáreas afectadas por inundaciones

ISA reporta 188 hectáreas afectadas por inundaciones

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) reportó que un total de 188.21 hectáreas de cultivos, principalmente de arroz y hortalizas, resultaron afectadas por las recientes inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en varias provincias del interior del país.

El gerente general del ISA, Ariel Espino, presentó un informe detallado basado en evaluaciones de campo y reportes oficiales recopilados a través de las gerencias regionales de la institución.

De acuerdo con el informe, las áreas más afectadas corresponden a:

  • Coclé: 94 hectáreas de arroz dañadas.
  • Los Santos: 30.7 hectáreas de arroz afectadas.
  • Veraguas: 55.1 hectáreas de arroz impactadas.
  • Herrera: 9 hectáreas de arroz afectadas.
  • Chiriquí: 2.51 hectáreas de hortalizas dañadas.

ISA advierte que inundaciones dañan más de 188 hectáreas de cultivos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989036350184755618&partner=&hide_thread=false

El ISA estimó que las indemnizaciones para los productores alcanzarían los B/. 288,000, monto que será distribuido para apoyar la recuperación de las zonas productivas afectadas.

“Las evaluaciones permiten cuantificar el impacto y garantizar que los productores reciban una compensación justa en el menor tiempo posible”, señaló Espino. “Las evaluaciones permiten cuantificar el impacto y garantizar que los productores reciban una compensación justa en el menor tiempo posible”, señaló Espino.

La entidad destacó que, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas y servicios en línea, los pagos de indemnización podrán efectuarse de forma más ágil a través del sistema digital ISA-CORE.

En el resto del país no se registraron afectaciones, aunque el monto final de compensación podría variar si se incrementan las áreas dañadas. El ISA reiteró a los productores la importancia de asegurar sus inversiones agrícolas, pecuarias y complementarias mediante sus oficinas regionales o los canales digitales disponibles.

En esta nota:
Seguir leyendo

Descentralización impulsa 654 proyectos viales en Panamá

Mitradel confirma cinco denuncias contra el call center Alorica y cuatro inspecciones en 2025

Gerente del Aeropuerto de Tocumen se refiere a las investigaciones por el tráfico internacional de drogas

Recomendadas

Más Noticias