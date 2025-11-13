ISA reporta 188 hectáreas afectadas por inundaciones

El Instituto de Seguro Agropecuario ( ISA ) reportó que un total de 188.21 hectáreas de cultivos, principalmente de arroz y hortalizas, resultaron afectadas por las recientes inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en varias provincias del interior del país.

El gerente general del ISA, Ariel Espino, presentó un informe detallado basado en evaluaciones de campo y reportes oficiales recopilados a través de las gerencias regionales de la institución.

De acuerdo con el informe, las áreas más afectadas corresponden a:

Coclé: 94 hectáreas de arroz dañadas.

94 hectáreas de arroz dañadas. Los Santos: 30.7 hectáreas de arroz afectadas.

30.7 hectáreas de arroz afectadas. Veraguas: 55.1 hectáreas de arroz impactadas.

55.1 hectáreas de arroz impactadas. Herrera: 9 hectáreas de arroz afectadas.

9 hectáreas de arroz afectadas. Chiriquí: 2.51 hectáreas de hortalizas dañadas.

El ISA estimó que las indemnizaciones para los productores alcanzarían los B/. 288,000, monto que será distribuido para apoyar la recuperación de las zonas productivas afectadas.

"Las evaluaciones permiten cuantificar el impacto y garantizar que los productores reciban una compensación justa en el menor tiempo posible", señaló Espino.

La entidad destacó que, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas y servicios en línea, los pagos de indemnización podrán efectuarse de forma más ágil a través del sistema digital ISA-CORE.

En el resto del país no se registraron afectaciones, aunque el monto final de compensación podría variar si se incrementan las áreas dañadas. El ISA reiteró a los productores la importancia de asegurar sus inversiones agrícolas, pecuarias y complementarias mediante sus oficinas regionales o los canales digitales disponibles.