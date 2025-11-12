Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 17:58

Investigan red de tráfico internacional de drogas con operaciones en aeropuertos y pasos fronterizos

Las autoridades detallaron que 25 detenidos por el presunto tráfico internacional de drogas laboraban en un aeropuerto de Panamá.

Director de la Policía Nacional detalla investigación por red de tráfico internacional de drogas. 

Ana Canto
Un total de 59 personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a través de aeropuertos y zonas fronterizas del país.

De los detenidos, 25 laboraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 10 ya habían sido desvinculados y 15 aún permanecían activos.

"Esto ocurría cuando ya el viajero depositaba su maleta para ser embarcada en el avión. En el momento en el que los colaboradores del aeropuerto, manipulaban la maleta, arrancaban la colilla de cualquier viajero y se la ubicaban a una maleta ya ingresada por ellos con la sustancia ilítica para destinarla al continente europeo", explicó el fiscal de Drogas, Julio Villarreal.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló que además de las aprehensiones se incautaron drogas, armas, municiones, dinero en efectivo, equipos tecnológicos y prendas de alto valor.

El fiscal Villarreal precisó que las diligencias formaron parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.

Según las autoridades, los involucrados cumplían distintos roles en el ingreso, traslado, custodia y marcaje de la sustancia ilícita. En las próximas horas comparecerán ante un juez de garantías para la imputación de cargos por conspiración y tráfico internacional de drogas.

