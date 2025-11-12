Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 17:18

SENAFRONT y MiAmbiente decomisan tablas de madera con documentación irregular en Chepo

Durante la inspección del SENAFRONT se detectaron inconsistencias en la guía de transporte de las tablas de madera.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) decomisaron 235 tablas de madera de la especie cativo, con documentación irregular, en el puesto policial de Tanara, distrito de Chepo.

Durante la inspección se detectaron inconsistencias en la guía de transporte, entre ellas discrepancias en las fechas, el tipo de vehículo y la especie registrada.

