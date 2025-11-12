SENAFRONT y MiAmbiente decomisan tablas de madera con documentación irregular en Chepo

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) decomisaron 235 tablas de madera de la especie cativo, con documentación irregular, en el puesto policial de Tanara, distrito de Chepo.
