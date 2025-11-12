Autoridad de Turismo de Panamá abre inscripciones para el Desfile de las Mil Polleras 2026.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que ya están habilitadas las inscripciones para participar en el Desfile de las Mil Polleras 2026, que se celebrará el sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial https://www.atp.gob.pa/desfile-de-las-mil-polleras-inscripcion-delegaciones/ , donde deberán aceptar los términos y condiciones, y luego acceder al formulario de inscripción en línea para completar los datos solicitados.

Una vez revisada la información, el personal de la ATP se pondrá en contacto con los participantes mediante un correo de confirmación para oficializar su registro.

El Desfile de las Mil Polleras es considerado un símbolo del orgullo nacional y una vitrina del folclore panameño, por lo que la institución invita a delegaciones, grupos folclóricos y portadores de tradiciones a formar parte de esta gran fiesta que enaltece las raíces culturales y fortalece el turismo del país.