IFARHU continúa pagos del Concurso General de Becas 2025 hasta el 15 de noviembre

Del jueves 13 al sábado 15 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025, así como de otros beneficios correspondientes a ese año.
Centros que cobrarán el Concurso General de Becas este jueves
- I.P.T. Don Bosco
- I.P.T. Juan Díaz
- I.P.T. Nocturno de Panamá
- Instituto Adventista Metropolitano
- Instituto América
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Instituto Episcopal San Cristóbal
- Colegio Don Bosco
- Colegio The Oxford School
Concurso General de Becas 2025 y asistencias económicas
Durante esta nueva jornada se efectuará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, que incluyen:
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales