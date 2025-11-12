Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 11:19

IFARHU continúa pagos del Concurso General de Becas 2025 hasta el 15 de noviembre

La reprogramación del pago del Concurso General de Becas 2025 se llevará a cabo en la sede principal del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Del jueves 13 al sábado 15 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025, así como de otros beneficios correspondientes a ese año.

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de pago estarán organizadas según cada centro educativo, y solo se atenderán los colegios incluidos en el listado oficial del IFARHU.

Reprogramación del primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas aquí.

Centros que cobrarán el Concurso General de Becas este jueves

  • I.P.T. Don Bosco
  • I.P.T. Juan Díaz
  • I.P.T. Nocturno de Panamá
  • Instituto Adventista Metropolitano
  • Instituto América
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Instituto Episcopal San Cristóbal
  • Colegio Don Bosco
  • Colegio The Oxford School

Lista completa del primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas aquí.

Concurso General de Becas 2025 y asistencias económicas

Durante esta nueva jornada se efectuará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, que incluyen:

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales
