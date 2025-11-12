IFARHU continúa pagos del Concurso General de Becas 2025 hasta el 15 de noviembre

IFARHU continúa pagos del Concurso General de Becas 2025. IFARHU

Por Ana Canto Del jueves 13 al sábado 15 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025, así como de otros beneficios correspondientes a ese año.

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de pago estarán organizadas según cada centro educativo, y solo se atenderán los colegios incluidos en el listado oficial del IFARHU.

