6 lugares imperdibles para visitar en Nueva York antes del Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Lugares para visitar en Nueva York:

Times Square: El corazón turístico de Manhattan, donde se espera una gran cantidad de fanáticos durante la Copa del Mundo.

Central Park: Un espacio ideal para caminar, relajarse y disfrutar del clima cálido del verano rodeado de frondosos árboles y música local.

Estatua de la Libertad: Considerada uno de los símbolos más famosos de los Estados Unidos. Para visitarla, puedes tomar un ferry que, además, te ofrecerá una maravillosa vista panorámica.

El puente de Brooklyn: Ese emblemático lugar que tanto has visto en películas y series; puedes cruzarlo caminando y apreciar la ciudad desde una perspectiva única.

One World Observatory: Ubicado en la cima del rascacielos One World Trade Center, ofrece vistas de 360 grados de toda la metrópoli.