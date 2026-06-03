6 lugares imperdibles para visitar en Nueva York antes del Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Si estás contemplando asistir al partido de Panamá ante Inglaterra en Nueva York durante el Mundial 2026, conoce los lugares que puedes visitar y las diversas actividades disponibles a realizar, ya sea solo o con tu grupo de amigos.
Lugares para visitar en Nueva York:
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Times Square: El corazón turístico de Manhattan, donde se espera una gran cantidad de fanáticos durante la Copa del Mundo.
Central Park: Un espacio ideal para caminar, relajarse y disfrutar del clima cálido del verano rodeado de frondosos árboles y música local.
Estatua de la Libertad: Considerada uno de los símbolos más famosos de los Estados Unidos. Para visitarla, puedes tomar un ferry que, además, te ofrecerá una maravillosa vista panorámica.
El puente de Brooklyn: Ese emblemático lugar que tanto has visto en películas y series; puedes cruzarlo caminando y apreciar la ciudad desde una perspectiva única.
One World Observatory: Ubicado en la cima del rascacielos One World Trade Center, ofrece vistas de 360 grados de toda la metrópoli.
La Quinta Avenida: Una de las calles más famosas del mundo, ideal para realizar compras y apreciar la imponente arquitectura de la ciudad.