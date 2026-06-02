Calendario del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos de Panamá

MundialLa Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos.

El campeonato comenzará el 11 de junio de 2026 y concluirá el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Mundial 2026: partidos de Panamá en la fase de grupos

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La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L y disputará los siguientes encuentros:

17 de junio: Panamá vs. Ghana (7:00 p.m.).

23 de junio: Panamá vs. Croacia (7:00 p.m.).

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (5:00 p.m.).

¿Cuándo termina la fase de grupos?

La primera fase del Mundial finalizará el 27 de junio de 2026, cuando se disputen los últimos encuentros de los grupos J, K y L.

El nuevo formato con 48 selecciones permitirá una mayor diversidad de enfrentamientos y aumentará las posibilidades de clasificación a las rondas eliminatorias.