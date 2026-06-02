Panamá Deportes -  2 de junio de 2026 - 14:40

Mundial 2026: ¿Cuándo termina la copa de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Conozca los detalles del torneo.

Mundial 2026

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El partido decisivo se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

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La edición de 2026 marcará un hito en la historia de los mundiales organizados por la FIFA, ya que será la primera que contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, ampliando significativamente el formato tradicional del torneo.

¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

FIFA - COPA - MUNDIAL 2026
El sorteo del Mundial 2026, que definirá los grupos de la Copa

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La final se disputará en el MetLife Stadium, un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores y que será uno de los principales centros de atención durante la competición.

Un Mundial histórico en Norteamérica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará en tres países anfitriones:

  • Canadá
  • México
  • Estados Unidos

En total, 16 ciudades albergarán partidos del campeonato, que regresará a Norteamérica por primera vez desde el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos.

Argentina defenderá el título

La selección de Argentina llegará como vigente campeona tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 al derrotar a Francia en una de las finales más recordadas de la historia del torneo.

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