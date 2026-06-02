Mundial 2026: ¿Cuándo termina la copa de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su fin el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final del torneo más importante del fútbol mundial.
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La edición de 2026 marcará un hito en la historia de los mundiales organizados por la FIFA, ya que será la primera que contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, ampliando significativamente el formato tradicional del torneo.
¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?
La final se disputará en el MetLife Stadium, un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores y que será uno de los principales centros de atención durante la competición.
Un Mundial histórico en Norteamérica
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará en tres países anfitriones:
- Canadá
- México
- Estados Unidos
En total, 16 ciudades albergarán partidos del campeonato, que regresará a Norteamérica por primera vez desde el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos.
Argentina defenderá el título
La selección de Argentina llegará como vigente campeona tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 al derrotar a Francia en una de las finales más recordadas de la historia del torneo.