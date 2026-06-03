NASA alerta por llamarada solar X1.0: ¿puede afectar a Panamá?

La NASA capturó esta imagen de una llamarada solar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el Sol emitió una potente llamarada solar clasificada como X1.0, cuyo punto máximo se registró el 3 de junio de 2026 a las 7:28 a.m. (hora del Este de Estados Unidos).

El fenómeno fue captado por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, una misión que monitorea de forma permanente la actividad solar y sus posibles efectos sobre la Tierra.

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¿Qué es una llamarada solar según la NASA?

Las llamaradas solares son explosiones repentinas de energía que se producen en la superficie del Sol. Durante estos eventos se liberan grandes cantidades de radiación electromagnética hacia el espacio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASASpaceAlerts/status/2062171905470193959?s=20&partner=&hide_thread=false The Sun emitted a strong solar flare on June 3, peaking at 7:28 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.0. https://t.co/LuhZRnB99c pic.twitter.com/JXtBy7eplC — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) June 3, 2026

Dependiendo de su intensidad, estas erupciones pueden generar alteraciones temporales en distintos sistemas tecnológicos que operan en la Tierra y en el espacio.

¿Qué significa que sea una llamarada X1.0?

Las llamaradas solares se clasifican en diferentes categorías según su intensidad: A, B, C, M y X.

La categoría X corresponde a las llamaradas más potentes registradas por los científicos. El número que acompaña la clasificación ofrece una medida adicional de su intensidad.

En este caso, una llamarada X1.0 se considera un evento fuerte, aunque existen fenómenos aún más intensos dentro de la misma categoría.

Posibles efectos en la Tierra

Según la NASA, las llamaradas solares y las erupciones asociadas pueden afectar:

Las comunicaciones por radio de alta frecuencia.

Las redes eléctricas.

Los sistemas de navegación y posicionamiento.

Las operaciones de satélites.

Las misiones espaciales.

La seguridad de astronautas que se encuentren fuera de la protección de la atmósfera terrestre.

No obstante, los expertos monitorean constantemente estos eventos para evaluar si representan riesgos significativos para la infraestructura tecnológica.

NASA y NOAA mantienen vigilancia

La NASA explicó que forma parte del programa nacional de monitoreo del clima espacial de Estados Unidos y mantiene una observación continua del Sol mediante una flota de satélites y observatorios especializados.

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA continúa evaluando el comportamiento de la actividad solar para emitir alertas, avisos y pronósticos cuando sea necesario.

El seguimiento permanente permite anticipar posibles impactos y tomar medidas preventivas en sectores sensibles como telecomunicaciones, aviación, navegación y operaciones espaciales.