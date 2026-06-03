IMA busca porcinocultores para vender en Agroferias y Tiendas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) invitó a los porcinocultores, cooperativas y asociaciones porcinas del país a formar parte de su red nacional de Agroferias y Tiendas, con el objetivo de comercializar sus productos directamente a los consumidores y fortalecer sus canales de venta.

La entidad explicó que esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de mercado para los productores nacionales, al tiempo que facilita el acceso de la población a productos porcinos de calidad.

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Requisitos para participar según el IMA

Para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos a los consumidores, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2062197621351981127?s=20&partner=&hide_thread=false El IMA invita a todos los porcinocultores, así como a las cooperativas y asociaciones porcinas del país, a integrarse a su red nacional de Agroferias y Tiendas, con el propósito de comercializar sus productos directamente a la población. #ConPasoFirme pic.twitter.com/sX82Shyc7L — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 3, 2026

Entre ellos figuran:

Contar con los carnés de salud blanco y verde vigentes emitidos por el Ministerio de Salud (MINSA).

Mantener actualizadas las certificaciones de las fincas de producción emitidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El IMA destacó que estas medidas buscan asegurar que los productos comercializados cumplan con los estándares sanitarios y de seguridad alimentaria exigidos por la normativa nacional.

¿Cómo obtener más información?

Los productores interesados en participar en las Agroferias y Tiendas del IMA pueden solicitar información adicional a través de los canales habilitados por la institución.

La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el IMA para fortalecer la producción nacional, promover la comercialización directa entre productores y consumidores y contribuir al desarrollo del sector agropecuario panameño.