Calendario de reprogramación de pago del Concurso General de Becas 2025 del IFARHU

El martes 11 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) llevará a cabo una jornada de reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025 , así como de otros beneficios correspondientes a ese año.

La medida está dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas previamente establecidas para el cobro de sus beneficios.

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de pago estarán organizadas según cada centro educativo, y solo se atenderán los colegios incluidos en el listado oficial del IFARHU.

Reprogramación del primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas aquí.

Concurso General de Becas 2025 y asistencias económicas que se entregarán

Durante esta nueva jornada se efectuará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, que incluyen:

Concurso General

Puesto Distinguido

Asistencia Económica Educativa

Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad

Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil

Asistencia Económica para Deportes

Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

Documentos para recibir los pagos del IFARHU

Los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para retirar el beneficio: