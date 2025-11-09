Calendario de reprogramación de pago del Concurso General de Becas 2025 del IFARHU

El martes 11 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) llevará a cabo una jornada de reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025, así como de otros beneficios correspondientes a ese año.
El pago se realizará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de pago estarán organizadas según cada centro educativo, y solo se atenderán los colegios incluidos en el listado oficial del IFARHU.
Reprogramación del primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas aquí.
Concurso General de Becas 2025 y asistencias económicas que se entregarán
Durante esta nueva jornada se efectuará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, que incluyen:
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales
Documentos para recibir los pagos del IFARHU
Los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para retirar el beneficio:
- Recibo de entrega de documentos.
- Boletín completo 2024 original con sello fresco.
- Recibo de matrícula 2025.
- Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.