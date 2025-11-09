Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 13:09

Calendario de reprogramación de pago del Concurso General de Becas 2025 del IFARHU

La reprogramación del pago del Concurso General de Becas está dirigida a los estudiantes que no retiraron los cheques en las fechas previamente establecidas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El martes 11 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) llevará a cabo una jornada de reprogramación del primer pago del Concurso General de Becas 2025, así como de otros beneficios correspondientes a ese año.

La medida está dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas previamente establecidas para el cobro de sus beneficios.

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU, mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de pago estarán organizadas según cada centro educativo, y solo se atenderán los colegios incluidos en el listado oficial del IFARHU.

Reprogramación del primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas aquí.

Concurso General de Becas 2025 y asistencias económicas que se entregarán

Durante esta nueva jornada se efectuará el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, que incluyen:

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

Documentos para recibir los pagos del IFARHU

Los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para retirar el beneficio:

  • Recibo de entrega de documentos.
  • Boletín completo 2024 original con sello fresco.
  • Recibo de matrícula 2025.
  • Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.
