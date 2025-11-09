Desfiles del 10 de noviembre: rutas y horarios para conmemorar el Grito de Independencia

Este lunes 10 de noviembre, el país conmemora con desfiles típicos los 204 años del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, acontecimiento que marcó un paso previo a la Independencia de Panamá de España en 1821.

Durante la jornada se desarrollarán actos protocolares con la participación de autoridades estatales, así como de personalidades del folclore nacional, docentes y estudiantes de distintos centros educativos.

Asimismo, se espera la presentación de bandas estudiantiles e independientes para los residentes y visitantes que asistan a los eventos que se realizarán en el país.

Rutas y horarios de los desfiles del 10 de noviembre

La Villa de Los Santos

Desfile cívico del en la Villa de Los Santos desde las 10:00 a.m.

Embed - ALCALDIA DE LOS SANTOS on Instagram: " Con civismo, orgullo y un profundo sentimiento patrio, te invitamos al Gran Desfile Cívico del Primer Grito de Independencia en la Heroica Ciudad de La Villa de Los Santos. Rendimos honor a los próceres santeños que nos dieron Patria, Libertad e Independencia. 204 años después, seguimos recordando con fuerza ese hito histórico que marcó el rumbo de la Nación. En este epicentro histórico, cuna de la nación, distintas delegaciones y centros educativos participarán para rendir homenaje a nuestra Patria y a nuestros símbolos nacionales, demostrando ese amor que nos identifica como panameños y santeños. ¡Los esperamos! La Villa vive, siente y honra su historia. " View this post on Instagram

Juan Díaz, provincia de Panamá

Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz, desde las 10:00 a.m.

image

Desfile de carretas en La Chorrera

Ruta: Parque 10 de Noviembre

Desfile folclórico en San Miguelito

Ruta: Desde El Machetazo de la Plaza Signature hasta el 99 de Brisas del Golf.