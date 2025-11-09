Desfiles del 10 de noviembre: rutas y horarios para conmemorar el Grito de Independencia

Este lunes 10 de noviembre, el país conmemora con desfiles típicos los 204 años del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, acontecimiento que marcó un paso previo a la Independencia de Panamá de España en 1821.
Durante la jornada se desarrollarán actos protocolares con la participación de autoridades estatales, así como de personalidades del folclore nacional, docentes y estudiantes de distintos centros educativos.
Asimismo, se espera la presentación de bandas estudiantiles e independientes para los residentes y visitantes que asistan a los eventos que se realizarán en el país.
Rutas y horarios de los desfiles del 10 de noviembre
La Villa de Los Santos
Desfile cívico del en la Villa de Los Santos desde las 10:00 a.m.
Embed - ALCALDIA DE LOS SANTOS on Instagram: " Con civismo, orgullo y un profundo sentimiento patrio, te invitamos al Gran Desfile Cívico del Primer Grito de Independencia en la Heroica Ciudad de La Villa de Los Santos. Rendimos honor a los próceres santeños que nos dieron Patria, Libertad e Independencia. 204 años después, seguimos recordando con fuerza ese hito histórico que marcó el rumbo de la Nación. En este epicentro histórico, cuna de la nación, distintas delegaciones y centros educativos participarán para rendir homenaje a nuestra Patria y a nuestros símbolos nacionales, demostrando ese amor que nos identifica como panameños y santeños. ¡Los esperamos! La Villa vive, siente y honra su historia. "
View this post on Instagram
Juan Díaz, provincia de Panamá
Lugar: Vía José Agustín Arango - Juan Díaz, desde las 10:00 a.m.
Desfile de carretas en La Chorrera
Ruta: Parque 10 de Noviembre
Desfile folclórico en San Miguelito
Ruta: Desde El Machetazo de la Plaza Signature hasta el 99 de Brisas del Golf.
Embed - Alcaldía De San Miguelito en Instagram: "¡Vive con nosotros las celebraciones del mes de la Patria! Te compartimos las fechas y lugares de los próximos desfiles y eventos organizados junto al MEDUCA y la Alcaldía de San Miguelito: 3 y 4 de noviembre Desfiles por el MEDUCA Inicio: Intersección Subida al Cielo Final: Estación de Gasolina Delta de Paraíso Desde las 9:00 a.m. 9 de noviembre Evento bailable organizado por la Alcaldía de San Miguelito Bodega Cesarin, Santa Librada 10 de noviembre Desfile Folklórico en Rufina Alfaro Inicio: Machetazo de Plaza Signature Final: Super 99 de Brisas del Golf Desde las 9:00 a.m. 28 de noviembre Desfile de la Alcaldía de San Miguelito Inicio: Calle L, Iglesia de los Mormones Final: Estación de Gasolina Delta de Paraíso Desde las 11:00 a.m. ¡Acompáñanos a celebrar nuestras tradiciones y el orgullo de ser panameños! ¡Que viva San Miguelito! ¡Que viva Panamá! #AlcaldíadeSanMiguelito"