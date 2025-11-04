MEDUCA suspende desfiles patrios del 4 de noviembre en Colón por mal tiempo

La Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de los desfiles patrios programados para este 4 de noviembre en la provincia de Colón, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona.
Meduca suspendió los desfiles patrios del 4 de noviembre en Colón
La entidad detalló que los actos protocolares y desfiles correspondientes al 5 de noviembre se desarrollarán con normalidad, de acuerdo con la programación oficial.
"El Ministerio de Educación se mantiene en comunicación y atiende las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)", precisó el Meduca.