Horario de inversión de carriles por retorno de las Fiestas Patrias

La Policía Nacional informó que, con motivo del retorno hacia la ciudad de Panamá tras las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, se implementará un dispositivo de inversión de carriles este miércoles 5 de noviembre.

El operativo estará vigente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con el objetivo de agilizar el tráfico vehicular y garantizar la seguridad vial durante el regreso de miles de personas desde el interior del país hacia la capital.

Policía Nacional aplicará inversión de carriles

Inversión de carriles.jpg Telemetro

Rutas de inversión de carriles:

Campana de Capira hasta El Nazareno de La Chorrera (tres carriles habilitados en sentido hacia Panamá).

San José de San Carlos hasta Sajalices de Capira (tres carriles en dirección a la capital).

La institución reiteró su llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad y las indicaciones de las unidades policiales que estarán distribuidas a lo largo de la vía Interamericana.

Este operativo forma parte del Plan de Seguridad Vial de Fiestas Patrias 2025, desarrollado por la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito para prevenir accidentes y garantizar un retorno seguro a todos los ciudadanos.