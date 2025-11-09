Aduanas retiene cargamento de cebolla sin documentación en el puesto de control de San Isidro

Aduanas retiene cargamento de cebolla sin documentación.

Por Ana Canto Un cargamento de sacos de cebolla sin la documentación que acreditara su origen legal fue retenido por unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en el Puesto de Control de San Isidro.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que la mercancía era transportada en un vehículo tipo mula, color blanco, conducido por un ciudadano panameño. Al solicitarle la documentación correspondiente, este no presentó ningún respaldo que acreditara la procedencia del producto.

