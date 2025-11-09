Aduanas retiene cargamento de cebolla sin documentación en el puesto de control de San Isidro

Un cargamento de sacos de cebolla sin la documentación que acreditara su origen legal fue retenido por unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en el Puesto de Control de San Isidro.
La entidad explicó que este hecho constituye una violación al Código Fiscal, según lo establecido en la Ley 30, por lo que el personal aduanero procedió con la retención del cargamento y su traslado a las instalaciones de Aduanas en David, donde se seguirá el debido proceso administrativo para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.