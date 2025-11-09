Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 15:48

Aduanas retiene cargamento de cebolla sin documentación en el puesto de control de San Isidro

El cargamento de cebolla era transportada en un vehículo tipo mula, color blanco, conducido por un ciudadano panameño.

Ana Canto
Un cargamento de sacos de cebolla sin la documentación que acreditara su origen legal fue retenido por unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en el Puesto de Control de San Isidro.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que la mercancía era transportada en un vehículo tipo mula, color blanco, conducido por un ciudadano panameño. Al solicitarle la documentación correspondiente, este no presentó ningún respaldo que acreditara la procedencia del producto.

La entidad explicó que este hecho constituye una violación al Código Fiscal, según lo establecido en la Ley 30, por lo que el personal aduanero procedió con la retención del cargamento y su traslado a las instalaciones de Aduanas en David, donde se seguirá el debido proceso administrativo para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

