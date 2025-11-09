Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 16:56

¡Lamentable! Muere niña de 3 años tras naufragio de embarcación en Miramar, Colón

La AMP informó que la muerte de la niña de tres años se originó tras el naufragio de una embarcación de nombre “OE”, en el sector de Miramar, en Santa Isabel.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que este domingo se registró el fallecimiento de una menor de 3 años tras el naufragio de una embarcación de nombre “OE”, en el sector de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón.

La entidad detalló que la embarcación zarpó con 18 migrantes adultos y 3 menores de edad desde un muelle no autorizado por la AMP. Tras las verificaciones iniciales, se confirmó que la nave era operada por un ciudadano de nacionalidad colombiana y que no cumplía con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros, ya que su registro en la Dirección General de la Marina Mercante la acreditaba como una embarcación de pesca artesanal.

Además, mantenía su patente de navegación vencida desde julio de 2024. “A raíz de este hecho, una menor de 3 años de edad, de nacionalidad colombiana. perdió la vida, pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares de la menor”, añade la AMP.

