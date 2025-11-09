¡Lamentable! Muere niña de 3 años tras naufragio de embarcación en Miramar, Colón

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que este domingo se registró el fallecimiento de una menor de 3 años tras el naufragio de una embarcación de nombre “OE”, en el sector de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón.
Además, mantenía su patente de navegación vencida desde julio de 2024. “A raíz de este hecho, una menor de 3 años de edad, de nacionalidad colombiana. perdió la vida, pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares de la menor”, añade la AMP.