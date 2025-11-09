Imputado por el homicidio de Esteban De León alegó temer por su vida durante audiencia.

Finalizada esta tarde la audiencia de garantías contra los dos hombres presuntamente vinculados al homicidio de Esteban De León, de 25 años, el fiscal superior del Ministerio Público, Jorge Ferguson, brindó declaraciones a los medios de comunicación.
Ferguson añadió que la entidad cuenta con pruebas testimoniales que respaldan la investigación y la futura judicialización del caso.
Agregó que dentro de la investigación “se ha dado cuenta de la posible participación de otras personas, es por ello que se imputa este cargo de asociación ilícita para delinquir", y están por identificarlas.
La medida cautelar de detención provisional fue dictada este domingo 9 de noviembre contra ambos sujetos, por los delitos de homicidio, robo, privación de libertad y asociación ilícita.
El cuerpo sin vida de De León fue localizado el pasado miércoles 5 de noviembre, detrás de una iglesia en 24 de Diciembre, luego de haber sido reportado como desaparecido el 31 de octubre.