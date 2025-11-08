Panamá Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 18:23

Caso Esteban De León: capturan en Felipillo a segundo vinculado en el homicidio

La Policía Nacional, confirmó la captura de alias "Tatín" quien está presuntamente vinculado en el homicidio de Esteban De León.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un segundo sospechoso vinculado al homicidio del joven Esteban De León, tras un operativo realizado en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

El detenido fue identificado con el alias de “Tatín”, quien será puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

El primer implicado en este caso fue capturado en el distrito de Arraiján y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El cuerpo de Esteban De León, de 25 años, fue encontrado el pasado 5 de noviembre detrás de una iglesia en la 24 de Diciembre, luego de permanecer desaparecido desde el 31 de octubre.

Sus honras fúnebres se llevaron a cabo este sábado 8 de noviembre en la Parroquia Espíritu Santo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

