Caso Esteban De León: capturan en Felipillo a segundo vinculado en el homicidio

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un segundo sospechoso vinculado al homicidio del joven Esteban De León , tras un operativo realizado en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

El detenido fue identificado con el alias de “Tatín”, quien será puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987298339646329127&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo Aprehenden a otro presunto implicado en el homicidio del joven Esteban De León, tras operativos en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de la 24 de Diciembre. Se trata de alias “Tatín”, confirmó la @policiadepanama.



El primer implicado por este hecho fue… pic.twitter.com/AzSxDtNutT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2025

El primer implicado en este caso fue capturado en el distrito de Arraiján y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El cuerpo de Esteban De León, de 25 años, fue encontrado el pasado 5 de noviembre detrás de una iglesia en la 24 de Diciembre, luego de permanecer desaparecido desde el 31 de octubre.

Sus honras fúnebres se llevaron a cabo este sábado 8 de noviembre en la Parroquia Espíritu Santo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.