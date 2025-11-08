Panamá Oeste Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 08:57

Caso Esteban De León: Encuentran a presunto implicado en su homicidio

La Policía Nacional detuvo en Arraiján a un presunto implicado en el homicidio de Esteban De León, cuyo cuerpo fue hallado el 5 de noviembre en 24 de Diciembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un presunto implicado en el homicidio del joven Esteban De León fue aprehendido en el distrito de Arraiján y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, informó la Policía Nacional.

De León, de 25 años, había sido reportado como desaparecido el 31 de octubre. Su vehículo fue hallado el 2 de noviembre incendiado en el área de Malengue, mientras que su cuerpo fue localizado el 5 de noviembre detrás de una iglesia en el sector de 24 de Diciembre.

Las honras fúnebres del joven se realizarán este sábado 8 de noviembre en la Parroquia El Espíritu Santo, donde familiares y amigos se reunirán para darle el último adiós y exigir justicia.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como la posible participación de otras personas en el hecho.

