Caso Esteban De León: Encuentran a presunto implicado en su homicidio

Un presunto implicado en el homicidio del joven Esteban De León fue aprehendido en el distrito de Arraiján y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, informó la Policía Nacional.
Aprehenden a presunto implicado en el homicidio de Esteban De León
Las honras fúnebres del joven se realizarán este sábado 8 de noviembre en la Parroquia El Espíritu Santo, donde familiares y amigos se reunirán para darle el último adiós y exigir justicia.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como la posible participación de otras personas en el hecho.